O Ceará que não vence

No primeiro tempo, a Ponte Preta marcou dois gols no Ceará, com Castro e Jeh, sem precisar fazer muito esforço.

Jean Irmer (marcou bobeira) e Matheus Felipe (quase marcou contra) até que se "esforçaram" para o time paulista ampliar.

Além disso, o jogo chamou a atenção pela indigência do futebol praticado pelo Ceará.

No segundo tempo, Mancini fez entrar Castilho e Mugni.

Não deu tempo nem para sentir os efeitos das alterações, Jean Irmer cometeu pênalti e a Ponte aumentou para 3 X 0.

O garoto Kaíque, que entrou no Ceará, no segundo tempo , marcou aos 23 minutos.

Sem dúvidas que o gol animou um pouco o alvinegro. Mas, o que se viu a seguir foi Richard operando duas difíceis defesas.

O Ceará é um time sem medida nenhuma. Faltou-lhe disposição no primeiro tempo e um mínimo de organização na segunda etapa.

Dos adversários que lhe venceram nos últimos jogos (Brusque e Ponte Preta), fica difícil saber quem é pior time.