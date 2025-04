No Castelão só dá Ceará

Foi a primeira vitória alvinegra na sua volta a série A. E que lhe valeu manutenção de invencibilidade no Castelão.

Mandou na partida até os 30 minutos de jogo. O meio campo formulou entre as linhas defensivas do Grêmio.

Antes de abrir a contagem com Pedro Raul, cobrando pênalti, teve com Galeano a chance de iniciar os trabalhos.

Diga-se, um voleio espetacular do atacante alvinegro para grande defesa de Volpi.

Na segunda fase, ressalte-se os dois momentos do Ceará. O primeiro, numa finalização magistral de Pedro Raul. A bola estourou na trave

O outro, aos 50 minutos, quando Matheus Araújo finalizou para gol vazio do Grêmio para fechar o placar em 2 x 0

Entre um acontecimento e outro o time gaúcho cresceu, embora com doses de esterilidade, e acossou seriamente o time de Condé.

O momento crucial foi quando Bruno Ferreira salvou a lavoura alvinegra de um empate aos 49 minutos.

Foi na reposição de jogo que a bola se ofereceu para o contra ataque com Matheus Araújo. Volpi estava fora do gol do Grêmio.

Tanto na imposição inicial, como na luta pra segurar a pressão do Gremio, prevaleceu a habitual aplicação do Ceará.