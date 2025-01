Neymar no Santos: 'O canto do cisne'

Neymar volta ao lugar onde começou sua carreira. Faz o mesmo itinerário de jogadores brasileiros sem mercado nas principais forças do futebol do exterior. Sobre Neymar digamos que a situação não é nada favorável. Traz uma história de lesões, falta de gols e quase 500 dias sem jogar.

Vai encarar uma jornada de recuperação com vistas à Copa do Mundo.Dependerá muito da vida que levará como milionário do futebol.

Em forma, nem é preciso dizer que pode fazer a diferença. É o nosso maior jogador nos últimos 20 anos.

Para o Santos, um chamariz a várias formas de ganhar dinheiro.Torçamos para que tudo funcione.