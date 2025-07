NEYMAR NÃO SE ENXERGA

Será que Neymar se julga maior do que o Santos?

Passa pela cabeça desse milionário jogador que Pelé está abaixo dele na história santista?



Os insultos dirigidos ao torcedor na Vila Belmiro foram vergonhosos.

Mais do que isso, chamar o homem para brigar no vestiário.



Nadando em dinheiro, Neymar não tem motivos para andar desesperado. O torcedor do Santos, sim.

Com o time em crise, mais de uma vez, o jogador não foi sequer assistir os companheiros.



No Santos, permanece porque ainda não pintou a oportunidade de "tirar o time".

E o seu pai ainda acha que o filho está fazendo "um favor ao clube".

Que triste passagem.