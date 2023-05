Nem pareceu um visitante

Pois é. O Ceará entrou atacando o Londrina e, no primeiro gol, aos três minutos, chegou com cinco jogadores na área paranaense.

E continuou ofensivo, alojando o maior número de atacantes nas manobras do meio-campo para frente.

Com 16 minutos, aumentou para 2 a 0, com Erick.

Chay fez excelente primeiro tempo, realizando até jogadas pela extrema direita, como no gol de Jean Carlos, o terceiro do alvinegro.

O Londrina, surpreendido, só conseguiu duas finalizações para o gol de Bruno Ferreira.

Para a segunda fase, acompanhou o Ceará a sensação de jogo resolvido.

Os donos da casa fizeram três alterações e propuseram um jogo mais físico e com muitas faltas.

O Ceará amornou, controlou e pouco atacou. Tomou um gol no final. Estava com a razão: o jogo foi resolvido no primeiro tempo.

Está o time do Barroca recuperando, fora, os pontos perdidos em casa.

