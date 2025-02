FERROVIÁRIO COM FOLGA

Na segunda partida da semifinal, diante do Tirol, o Ferroviário não teve os embaraços do primeiro jogo. Atento, principalmente às situações de contragolpes, o time do Zorro venceu com sobras. Basta observar como os três gols do time coral foram construídos.

ALANZINHO.

Esse é a boa notícia do campeonato cearense. O que tem chamado a atenção é a elegância do seu futebol. "Só faz gol bonito” é o que se ouve da boca do torcedor. E, de fato, a categoria é a marca principal de suas conclusões e assistências.

Teria o mesmo caminho de Erick Pulga?

"INVENÇÃO" DE ESQUEMA

Ao enfrentar um time de inferior categoria que se coloca todo no seu campo defensivo, a superior equipe só precisa ficar, no máximo, com dois zagueiros como precaução. E esses dois defensores, às vezes, se mandam para o ataque. O que os outros oito jogadores devem fazer? Aventurar-se no campo adversário, lógico. A situação de jogo é que pede esse movimento tático. Não se trata de inventar o 2-4-4. É circunstancial. Duvidamos que essa configuração seja "inventada" diante de um adversário de igual categoria.

Por falar em esquema de jogo ofensivo, nos primórdios do futebol, aí sim, os estudantes de Cambridge praticavam, no ataque, o sistema 1- 10. Na defesa, só permanecia o goleiro, o restante atacava. Depois, vieram os escoceses com ideias iniciais de organização do jogo;