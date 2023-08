Muito esquisito

Estamos incapacitados de dedicar tempo a um só assunto. É como se não houvesse espaço para isso.

Como certas pessoas que, no passado, colocavam na radiola a primeira faixa de um vinil e já queriam "pular" para a sexta.

Nossa mente desconcentrada está sempre à beira de um colapso. Que doideira!

Explicamos as coisas pela metade e esquecemos ideias. Demandas de uma só vez, para fundir a cuca.

Parece ser impossível sair desse fuzuê, quando somos inundados por informações.

Quem ousa sair de tal figurino é logo taxado de absorto, alheado, etc, etc, etc.

Um desiludido jornalista amigo meu afirmou: "Ninguém mais lê coisa nenhuma. Cadê paciência pra isso?".

Se olharmos bem, não há mais a serena contemplação.

Mas, fica combinado o seguinte: mais importante que o ponto de chegada é a caminhada.

Nada de querer receber a bola antes do passe. Sem embaraço.

Meditem, meditem.

