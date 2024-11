Não veremos o dia em que os times brasileiros desenharão os seus próprios destinos.

Se reunir em torno de uma Liga realmente forte, nem pensar.

Por isso, a CBF continua dando as piores cartas. Com anuência dos clubes.

Prova disso é o monstrengo que estão chamando de calendário esportivo.para 2025.

Para começo de assunto, não se terá espaços para a realização da Copa do Nordeste.

Competições, umas em cima das outras. Um mês sem futebol no meio do ano, por causa do Super Mundial de Clubes da FIFA.

Excesso de partidas, times exaustos e competições fragmentadas.

Sabe-se que os estaduais começarão em janeiro e o Campeonato Brasileiro em março.

A partir daí, um circo de horrores a conferir.