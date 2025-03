Melhor no jogo, ganhou nos pênaltis

Qualquer placar adverso maltrata. Mas, o placar que o Ceará tomou do Confiança, no primeiro tempo, maltratou muito mais.

O alvinegro encostou o time sergipano no canto do muro e emendou com Fernandinho, duas vezes, Dieguinho, Aylon e Wiliam Machado, seguidas oportunidades de construir a vitória.

Só que, mesmo recebendo enorme pressão no seu campo, o Confiança acertou três chutes no alvo. Dois deles estufaram as redes do Ceará.

Na fase derradeira, o Ceará acabou recompensado. Dominou as ações, empatou o jogo e não foi incomodado pelo Confiança.

As entradas de Rômulo, Sobral, Alesandro Martinez e Galeano, no segundo tempo, se deram para sustentar o nível de oxigênio do time de Condé.

Só que, até o momento dos gols de Pedro Raul e Galeano, o goleiro Rafael Mariano, do Confiança, que já havia feito importantes defesas no primeiro tempo, continuou brilhando na partida.

O outro destaque foi para o ala Matheus Bahia, do Ceará. Aceso todo o jogo, criou as duas jogadas para os gols alvinegros.