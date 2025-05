Mais uma derrota tricolor em São Januário

Está longe o dia em que o Fortaleza vai conseguir vencer o Vasco no estádio da Colina.

O time cruz-maltino, agora, sob o comando de Fernando Diniz, nem pareceu um time em crise no 3 X 0 imposto ao Fortaleza.

Na fase primeira, o jogo foi muito corrido, mas de poucas chances de gol.

Nuno Moreira abriu a contagem para o Vasco, com um golaço aos 3 minutos de jogo.

O Fortaleza até que reagiu ao impacto, com boas ações de Pochettino. Mas, só teve uma chance, desperdiçada por Mancuso.

Jogo equilibrado, embora o Vasco fosse mais arisco nas ações de ataque.

Nos segundos iniciais do segundo tempo, Vegetti fez o segunda gol do Vasco. Foi um segundo soco no estômago do Fortaleza.

O time de Vojvoda sentiu, mas continuou lutando, sem boas ideias para superar a marcação vascaína.

Marinho entrou, agrediu Piton e foi expulso. Coutinho, do Vasco, lhe fez companhia.

Apesar de Lucero e Pochettino criarem duas situações de gol, foi o Vasco que fechou a conta, com Vegetti.

Vitória indiscutível do time cruz-maltino.

Um placar inesperado sofrido pelo Fortaleza.