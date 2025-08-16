Mais uma derrota na contra tricolor
Pareceu até o drama de Sísifo. Quando o Fortaleza impulsionava a pedra morro acima, ela rolava de volta.
Um gol de Cano, outro de Canobbio. Assim mesmo, homeopaticamente.
Na fase inicial, duas chegadas perigosas no gol do Fluminense, com Lucero e Herrera.
O time de Renato Paiva lutou muito. Principalmente, na segunda etapa, quando voltou com apetite para cima do Fluminense.
A defesa fez bom trabalho e o meio-campo chegou a ter até momentos de superioridade.
Breno Lopes diminuiu aos 27 e Bareiro teve uma boa oportunidade de gol.
O Fluminense venceu o jogo sem sobras. Sem clara supremacia.
O diabo é que o tricolor somou mais um resultado negativo, quando precisa engatar uma reação.
Tá feia a coisa.
