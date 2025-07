Mais uma derrota alvinegra

Com incrível precisão de duas finalizações, aos 15 e 21 minutos do primeiro tempo, o Mirassol derrotou o Ceará no Castelão.

Para o alvinegro, os gols funcionaram com efeito de um nocaute.

Sim, porque depois dessa vantagem a equipe paulista deu de ombros para o jogo. Não precisou mais fazer força.

Já o time do Condé ficou embaraçado pelo restante da partida.

Mesmo com o esforço de dois ou três jogadores (Pedro Raul entre eles), o Ceará foi de uma enorme incapacidade para reagir.

As bolas levantadas sem sucesso na área do Mirassol representaram a única forma de jogo do Ceará.

É perda de tempo esperar que, com as obrigatórias alterações da segunda etapa, o alvinegro ofereça evolução.