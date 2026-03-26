Mais um empate na vida do Ceará

A vantagem de 1 X 0, no primeiro tempo, resultou de uma modesta superioridade do Ceará sobre o ABC.



O alvinegro potiguar utilizou sistema defensivo com a indefectível linha de cinco zagueiros.



O Ceará, bem conduzido pela movimentação de Zanocelo e Lucas Lima, no meio-campo.



No ataque, buscou o lado esquerdo, com Fernandinho, com perdas e ganhos.



O segundo tempo para o Ceará iniciou-se com um gol perdido por Wendel, seguido pelo gol de empate que tomou.



O assanhamento do ABC foi passageiro.



Mozart apertou o "botão de emergência" aos 20 minutos, com quatro alterações.



O alvinegro ganhou volume e pouca lucidez. Chegou a ter dois centroavantes enfiados: Lucca e Wendel.



O ABC fechou-se e viu, duas vezes, a bola riscando sua pequena área, pedindo um pé para chutá-la.



A melhor chance alvinegra foi obra de Melk. Matheus Alves, do ABC, fez bela defesa.



Se o time potiguar se realizou com o empate, o Ceará não saiu satisfeito. Nem o torcedor.