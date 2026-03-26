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Mais um empate na vida do Ceará

Confira a coluna desta quinta-feira (26) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:42)
Wilton Bezerra
Legenda: Ceará e ABC empataram em 1 a 1, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste
Foto: Kid Júnior / SVM

A vantagem de 1 X 0, no primeiro tempo, resultou de uma modesta superioridade do Ceará sobre o ABC.

O alvinegro potiguar utilizou sistema defensivo com a indefectível linha de cinco zagueiros.

O Ceará, bem conduzido pela movimentação de Zanocelo e Lucas Lima, no meio-campo.

No ataque, buscou o lado esquerdo, com Fernandinho, com perdas e ganhos.

O segundo tempo para o Ceará iniciou-se com um gol perdido por Wendel, seguido pelo gol de empate que tomou.

O assanhamento do ABC foi passageiro.

Mozart apertou o "botão de emergência" aos 20 minutos, com quatro alterações.

O alvinegro ganhou volume e pouca lucidez. Chegou a ter dois centroavantes enfiados: Lucca e Wendel.

O ABC fechou-se e viu, duas vezes, a bola riscando sua pequena área, pedindo um pé para chutá-la.

A melhor chance alvinegra foi obra de Melk. Matheus Alves, do ABC, fez bela defesa.

Se o time potiguar se realizou com o empate, o Ceará não saiu satisfeito. Nem o torcedor.

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