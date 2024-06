Mais três pontos para a sacola alvinegra

Se não deu para celebrar um futebol do jeito que a torcida merece, inegável que as últimas vitórias do Ceará foram importantes para busca de um rendimento melhor.

O alvinegro bem que poderia ter aproveitado a má qualidade do Curitiba para obter um resultado mais robusto.

De três bolas no alvo, o Ceará acertou uma com Barceló, no segundo tempo, e ganhou o jogo.

Mais do que isso, desperdiçou duas chances de ampliar por ter destruído dois contra ataques.

Aylon, perdido, Raí Ramos, com preguiça de atacar, e De Luca, sem mobilidade no meio campo, os pontos falhos.

Diríamos, também, que Mancini tem que evitar o engessamento do esquema com cinco zagueiros.

O Curitiba não deu trabalho nenhum. O único chute a gol do time paranaense se deu aos 28 minutos do segundo tempo.

O time paranaense, quando tentava atacar, abria ruas e avenidas iluminadas para o Ceará trafegar.

"A beleza é necessária no futebol porque só o placar não basta". Tostão, tri campeão do Mundo.