JOGO DE GIGANTES

O Fortaleza escanteou seus problemas, estreou novo treinador e fez um bom jogo.

Foi mais ajustado na primeira fase, abriu a contagem, com um golaço de Marinho, e reuniu condição de fazer o segundo.

Pochettino, num esforço incomum, jogou belo primeiro tempo à frente dos volantes.

Um 4-3-3 mais eficiente do Fortaleza permitiu invadir as linhas defensivas do tricolor baiano.

A marcação alta que o time do Renato Paiva sustentou até surpreendeu.

Alguns pequenos erros entre a zaga e o goleiro Magrão não deixaram escoriações.

Infelizmente, o segundo tempo não trouxe boas notícias para o Fortaleza.

O Bahia dominou o jogo, com Ademir e Puga mais efetivos.

Sem que o leão conseguisse segurar mais a bola, o tricolor da Boa Terra perdeu seguidas oportunidades e teve gols anulados.

Na hora das mexidas, com as entradas de Bareiro e, principalmente, Herrera, o Fortaleza respirou e conseguiu armar perigosos contra-ataques.

O gol de empate do Bahia, com a bola pegando em jogador do Fortaleza (Martinez), chegou a ser ignorado, a principio, pela arbitragem. Depois, validado.

Enfim, para o Fortaleza, o resultado igual deixou uma sensação de desperdício. Dava pra ganhar.

Mas, nos pareceu um resultado correto para um duelo de gigantes.