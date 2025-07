Guardiola grandioso

A base do que existe em matéria de futebol moderno começou com Rinuls Mitchel, cresceu com Cruyff e se aperfeiçoou com Guardiola.

Ao rebobinar ideias e mapear conceitos e estilos de jogo de todo o Mundo, Guardiola promoveu uma decantação de tudo.

Quem foi treinado por esse espanhol deparou-se com uma aula de geometrização, com muito suor.

As jogadas repetidas à exaustão, triangulações com orientações precisas, buscas frenéticas de todos os espaços à espera de erros dos adversários.

Enfim, um carrossel de passes, como a Holanda de 1974 (olha aí Rinus-Cruyff).

A ciência a antecipar a arte.

O futebol, no que tem de moderno, deve muito a Guardiola.