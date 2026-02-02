Diário do Nordeste
Golear é com o Ceará

Leia a análise de Wilton Bezerra de Ceará 4-0 Horizonte

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:29)
Wilton Bezerra
Legenda: Vina em Ceará x Horizonte
Foto: Ismael Soares/SVM

O jogo ficou bom porque o Horizonte reagiu ao gol do Ceará, assinalado por Mateus Araújo, aos 10 minutos.

O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, trabalhou duro para impedir que Betinho e Palominha marcassem, aos 11 e 15 minutos.

Conduzido pelo bom futebol de Zanocelo, Lucas Lima, Vina e, principalmente, pelas jogadas de Rafael Ramos, pela direita, o Ceará conseguiu calibrar o jogo a seu favor.

Intenso, o jogo ficou bom de se ver. O Ceará ainda teve duas chances de gol, com Vina e Lucca.

O que tirou a ousadia do Horizonte foi o segundo gol do Ceará, aos 4 minutos da segunda etapa, assinalado por Pedro Henrique.

Mas, a pá de cal ficou para Juan Alonso, no gol marcado aos 23 minutos.

Para fechar a conta, Vina assinalou, de pênalti, o quarto gol.

Interessante é que Scarcella, o juiz do jogo, saiu de uma falta (inexistente) do atacante Juan Alonso sobre o zagueiro Athirson, para marcar depois exatamente o contrário.

O Ceará já está nas semifinais.

