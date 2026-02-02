Golear é com o Ceará
Leia a análise de Wilton Bezerra de Ceará 4-0 Horizonte
O jogo ficou bom porque o Horizonte reagiu ao gol do Ceará, assinalado por Mateus Araújo, aos 10 minutos.
O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, trabalhou duro para impedir que Betinho e Palominha marcassem, aos 11 e 15 minutos.
Conduzido pelo bom futebol de Zanocelo, Lucas Lima, Vina e, principalmente, pelas jogadas de Rafael Ramos, pela direita, o Ceará conseguiu calibrar o jogo a seu favor.
Intenso, o jogo ficou bom de se ver. O Ceará ainda teve duas chances de gol, com Vina e Lucca.
O que tirou a ousadia do Horizonte foi o segundo gol do Ceará, aos 4 minutos da segunda etapa, assinalado por Pedro Henrique.
Mas, a pá de cal ficou para Juan Alonso, no gol marcado aos 23 minutos.
Para fechar a conta, Vina assinalou, de pênalti, o quarto gol.
Interessante é que Scarcella, o juiz do jogo, saiu de uma falta (inexistente) do atacante Juan Alonso sobre o zagueiro Athirson, para marcar depois exatamente o contrário.
O Ceará já está nas semifinais.