Gol mal anulado tira vitória do Fortaleza

Bem que Sport e Fortaleza mereceram o 0 X 0 como castigo pelo pouco futebol que jogaram. Na fase inicial, depois de uma chance de gol criada aos primeiros 10 minutos, para cada lado, o Sport cresceu nos últimos minutos.

Carlos Alberto teve duas oportunidades para o time pernambucano. Numa delas, João Ricardo fez grande defesa. O Fortaleza trouxe várias modificações, como de praxe. Mexeu no meio-campo e ataque e o rendimento não foi nada convincente.

Somente a entrada de Kervin no posto de Breno Lopes para o segundo tempo representou algo.

O rubro-negro da Ilha parece padecer de problemas semelhantes aos do tricolor cearense. É um time muito confuso e remexido. Aliás, o segundo tempo serviu para as modificações a granel e uma sucessão de passes errados.

Para piorar, também, um erro da arbitragem ao anular o gol de Pikachu para o Fortaleza, por "ausência de imagem conclusiva".

Um absurdo. Claro que a bola ultrapassou a linha de meta, depois de bater no travessão.

Sinceramente. Os dois times jogaram um futebol de final de temporada, quando bate a exaustão.

Uma dificuldade enorme para realizar as mais prosaicas tarefas.