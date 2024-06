Completa, hoje, 80 anos, um gênio da raça: Chico Buarque de Holanda.

Não me interessa a sua ideologia política, se nos entrega obras primas como A Banda, Construção, Com açucar e Com Afeto, Gente Humilde, Olhos nos Olhos e por aí vai.

Escritor e poeta, o nosso Chico gosta de futebol e os seus ídolos (o maior é Pagão) continuam jogando um bolão em suas lembranças.

É dele a frase: "O drible de corpo é quando o corpo tem presença de espírito".

Musical e poeticamente, Chico Buarque é uma unanimidade.

E as unanimidades podem tudo.