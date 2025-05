FUTEBOL & OUTROS TOQUES

IMEDIATISTAS

A imediatista crônica esportiva sudestina já trabalhava para colocar Felipe Luís como treinador da seleção brasileira.

Bastaram os últimos resultados negativos do Flamengo para desandar o prestígio do técnico.

A mania, agora, atende pelo nome de Jorge Jesus. O português leva uma vantagem: sem clube, não corre o risco de perder jogos.

JOGO DE INTERESSES

Dentro do cérebro do torcedor extremista, a derrota desliga o sistema de autocontrole.

Mas, essa não é a razão principal da violência entre torcidas.

É que no futebol rola muito dinheiro e coexistem vários interesses.

MAIS UMA DE PELÉ

Essa preferência do rei do futebol não conhecíamos.

Pelé gostava de jogar como visitante para calar a torcida adversária.

O grito dos adversários servia como combustivel.

O MELHOR LUGAR É AQUI

Em período de férias, sou sempre indagado: "vais viajar para onde?"

A minha resposta é sempre a mesma: "Para lugar nenhum".

Se um bocado de gente de todo Brasil considera um privilégio gozar férias em Fortaleza, como vou escolher outro lugar para ficar?

ATENÇÃO VALE MILHÕES

Hoje, mais do que em outros tempos, todo mundo faz tudo para chamar a atenção numa avalanche de informações. Simples: isso vale milhões.

Efeito do impacto que as novas tecnologias provocam na sociedade.

POESIA

"Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando". Manoel de Barros, poeta.