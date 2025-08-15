Diário do Nordeste
Futebol e geometria

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (15)

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
Wilton Bezerra
Legenda: Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (15)
Foto: Divulgação/Redes Sociais

Quando o futebol, através do Barcelona de Guardiola,  passou a se amparar na geometria, despertou curiosidade até junto aos que não apreciavam o esporte-rei.
Ocupando espaços com a arte de triangulações que permitiam um absurdo toque de bola.

Uma sinfonia, associando os ensinamentos de Euclides à construção de jogadas. 

Um acerto de quase 90% dos passes. Na prancheta, constavam até abordagens de basquete, quando das rápidas troca de passes que abrem espaços para o arremessos.

Esse foi o legado deixado pelo time do treinador espanhol para a modernização do futebol. 

Pois bem. Assistindo o futebol brasileiro do momento, anotamos poucos detalhes dos apontamentos enfeixados nesse comentário.

Já o jogo truncado, problemas de arbitragens, paralisações e simulações, não faltam no cardápio das partidas.

Ancelotti não pode estar gostando do que tem visto.

