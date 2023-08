Como é difícil o gênero humano. Seus inexplicáveis comportamentos nos deixam desolados em determinados momentos.

Fico até desajeitado para abordar o assunto, quando tratamos de nossas admirações jornalísticas e intelectuais.

Duro constatar, quando não são o que transparecem ser.

Nos momentos em que não lidam, de forma clara e certeira, com os fatos e as opiniões, infelizmente, atendem "encomendas".

Não penetram, propositadamente, na pedra. Falam apenas sobre sua superfície.

De matuto, só tenho o jeito de andar. Ninguém é bobo para não perceber a opinião fabricada.

Ora, quem escreve se faz visível na crônica. A opinião traz aspectos de quem a produz.

De repente, quando se espera um dragão de São Jorge com fogo pelas ventas, flagra-se um gatinho manhoso e conveniente, além da conta.

Argumentam: "É a luta pela sobrevivência que vulnerabiliza".

Isso me faz lembrar um cronista amigo que, acusado de não enfrentar com coragem os espaços da temeridade, se justificou: "Não não me venalizei. Eu fui fraco".

"Comovente".

