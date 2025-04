Fortaleza volta a perder

O Palmeiras não jogou bem, mas conseguiu vencer o Fortaleza.

O jogo só trouxe vibração na segunda etapa, quando Deyverson marcou, de cabeça, o gol do Fortaleza.

Vojvoda fez as tradicionais alterações no atacado e o tricolor foi para cima do Palmeiras.

Aí, o alviverde paulista perdeu muito do pouco nível de futebol que apresentou. Culpou o calor.

Embora as substituições tenham trazido oxigênio, a equipe palmeirense se transformou num mero ajuntamento defensivo.

Quem impediu o empate do Fortaleza foi o goleiro Weverton ao defender a penalidade cobrada por Lucero.

Afora esses momentos, depois que o Palmeiras estava vencendo por 2 X 0 e o Fortaleza diminuiu, diríamos que jogo não foi bom.

Muito passe errado e jogadas mal terminadas. Faltaram insumos de inteligência, como se os neurônios estivessem um pouco fora do ar.

Na primeira etapa, Kusevic e Davi Luiz impediram dois gols do Palmeiras, com João Ricardo fora da meta.

Na chance de Estevão, a arbitragem errou feio ao assinalar impedimento. O atacante recebeu a bola no seu campo.

O Palmeiras foi melhor na etapa inicial, embora muitos dos seus bons valores não jogassem bem. Estevão e Piquerez, por exemplo.

O primeiro gol palmeirense foi marcado por Facundo Torres aos 49 do primeiro tempo, recebendo bola de uma cobrança de falta.

No segundo gol, no início da segunda fase, embora se leve em conta a habilidade de Flaco Lopes, registre-se que Davi Luiz se omitiu na hora de dar o bote.

Quanto ao estado geral do Fortaleza, é preciso dizer que não faltou empenho.

Mas, faltou rendimento dos alas. Pikachu sumido. O meio-campo é sobrecarregado para ação de marcação.

No ataque, algumas boas jogadas de Alanzinho. Deyverson só fez o gol.

Falta ao time força para pressionar mais o adversário no seu campo.