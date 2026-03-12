Fortaleza vence e segue na Copa do Brasil

O Fortaleza enfrentou e venceu o Manaura, um time apenas razoável.

Carpini usou uma formação tática que imaginava alguma dificuldade no jogo.

A primeira etapa foi péssima. Um pouco melhor, o tricolor teve uma chance de gol que Luan jogou por cima.

O Manauara beliscou, levemente, em dois ataques. E ficou nisso.

Para o segundo tempo o Fortaleza tirou um zagueiro (Gazal) e um meio campista (Pierre).

Alargou mais o setor de ataque com Welligton e Paulo Baia.

Bastou isso para, de cara, emendar três chances de gol. A do Paulo Baia exigiu grande defesa do goleiro David do Manauara.

Por conta da melhor postura do Fortaleza, o jogo fugiu da mediocridade do primeiro tempo.

Só que, o gol da vitória foi surgir nos descontos através de uma penalidade "Mandraqueda" que Mailton converteu.

Fortaleza precisa de uma estrutura de jogo mais.prazerosa e ofensiva.