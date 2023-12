Fortaleza vence e mantém posição

Santos e Fortaleza fizeram um primeiro tempo de frouxa marcação defensiva.

Em muitas oportunidades, as ações ofensivas, se melhor conduzidas, poderiam ter tido melhor resultado.

O Fortaleza foi mais tranquilo. A melhor jogada foi pela esquerda, com Guilherme.

O apoio de Bruno Pacheco potencializou as investidas.

Mas, não choveram oportunidades para gols. O tento de Marinho se deu por descontrole do Santos.

Numa cobrança de escanteio, os santistas foram quase que totalmente para o ataque, e deixaram o atacante do Fortaleza sem marcação.

Titi andou salvando de cima da linha de meta, João Ricardo fez uma boa defesa e Soteldo mandou fazer fila,

em boa jogada de ataque do Santos.

No segundo tempo, o Santos foi no impulso. Fez o Fortaleza baixar as linhas.

Com a defesa tricolor desprotegida, por falta de uma pegada de marcação do meio-campo, o time peixeiro pressionou e empatou com Messias, pegando, de cabeça, um escanteio cobrado por Lucas Lima.

Vojvoda minimizou os problemas colocando Pedro Augusto e Sasha no meio- campo e levando Calebe para a direita.

O Santos criou volume para atacar, embora atrapalhado pelo desespero.

Por isso mesmo, já aos 50 minutos, Lucero finalizou para a meta vazia do Santos, marcando o segundo gol do Fortaleza. O goleiro João Paulo havia abandonado a meta, em busca do ataque.

Com o resultado, o tricolor manteve a décima posição, garantiu uma gorda premiação e mandou o Santos para a série B.

Logo na competição em que se homenageou Pelé.