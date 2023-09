Fortaleza vence e João Ricardo brilha

Não deu para entender porque o Fortaleza formulou um sistema ultra defensivo para enfrentar os reservas do São Paulo no Morumbi.

Na fase primeira, o tricolor cearense fez um gol com Zé Welison, em primorosa jogada, Lucero roçou, de cabeça, uma bola cruzada e fim de papo.

Deu bola e campo ao São Paulo e se deixou encurralar. Tomou duas bolas na trave e entregou sua sorte ao goleiro João Ricardo.

Além de um pênalti defendido, João Ricardo fez um punhado de excepcionais defesas.

Por mais que se encolhesse, o Fortaleza não impediu as tramas ofensivas do São Paulo.

Sem municiamento, seu trio atacante Marinho, Lucero e Guilherme não jogou.

Nos momentos iniciais do segundo tempo, a volúpia ofensiva do São Paulo sofreu um golpe: o pênalti cometido por Michel em Marinho, que Lucero transformou no segundo gol do Leão.

Depois disso, o Fortaleza respirou mais, ensaiou adiantar suas linhas e diminuiu o déficit de bolas na trave que tomou, quando Pochettino acertou na trave de Jandrei, em cobrança de falta.

Vojvoda, então, partiu para as alterações seguro de que a vitória estava assegurada. Entraram Pedro Augusto, Pikachu e Galhardo. Infelizmente, resolveram mal as situações de contra- golpes que se ofereceram.

Só que uma saída de bola precipitada de João Ricardo retroalimentou as possibilidades do São Paulo de voltar a ter um domínio do jogo. James Rodrigues diminuiu para 1 x 2.

Exasperado e procurando, insistentemente, as jogadas de bola alta na defesa do Fortaleza, o time do Dorival Juniory já não foi tão assertivo.

O goleiro João Ricardo do Fortaleza, pelo primeiro que fez, foi o maior destaque da partida.

