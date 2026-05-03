Fortaleza vence e convence, com uma chuva de gols

No primeiro tempo, o Goiás passeou no Castelão, diante de um Fortaleza inerte.

Gegê marcou de falta para o time visitante, acertou uma na trave e perdeu, em sequência, várias oportunidades. O afundamento no meio de campo tricolor deixou a zaga em maus lençóis e a conexão com o ataque interrompida. Com muita sorte, o Fortaleza perdeu, no primeiro tempo, por apenas 1 a 0.

Para o segundo tempo, Carpini voltou com Vitinho e Wellington. Tirou um atacante, Paulo Baya, e um zagueiro, Kauâ. Além disso, é preciso dizer que, com a consciência pesada pela vexaminosa atuação, jogadores voltaram com duplicada disposição

Levou sustos, bem no início com duas chances perdidas por Gegê (sempre ele) e Anselmo Ramon.

A partir daí, começou o esforço para ter a bola e sair na caça para fechar os espaços do Goiás.

O resultado foi imediato e coroado por duas magistrais finalizações de Vitinho, em noite mágica.

Vai que a reação tricolor quase é cortada por uma espetacular jogada do ponta Jean Carlos, para finalização de Anselmo Ramon. Vinicius fez uma grande defesa.

Foi marcando o início da jogada do Goiás que a bola alcançou Miritello, marcando o terceiro do Fortaleza.

O mesmo Miritello encerrou a chuva de gols assinalando o quarto gol e o seu segundo no jogo.

Finalmente, um jogo que valeu à pena. Chuva, gols e emoção a granel no segundo tempo de partida.