Fortaleza toma outro 2 a 1

O campo de jogo do Albertão é ruim. Mas, bem que Altos e Fortaleza conseguiram jogar nele.

Contando as oportunidades de gol, no primeiro tempo, até que houve igualdade.

O Fortaleza não conseguiu impor um ritmo veloz e superior. O Altos foi melhor, com Reinaldo, no meio-campo, e Jeferson, pela ala esquerda, jogando muito.

Na segunda fase, ao abrir a contagem com Zé Wellison, aos três minutos, e chegar, com perigo, em finalização de Pikachu, aos cinco minutos, o tricolor encerrou seu melhor momento no jogo.

O Altos empatou, com Lucas Reis, aos 25 minutos. João Ricardo "enjoou" um chute de fora da área e deixou a bola nos pés do atacante.

Acrescente-se que o treinador Diá foi feliz nas alterações que fez, com as colocações de Cleiton "Robozão" e Rodrigão.

"Robozão" infernizou a defesa do Fortaleza. No gol de Rodrigão, o segundo do Altos, arrancou do seu campo e deixou Zé Wellison e David Luiz pelo caminho.