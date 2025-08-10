Fortaleza sofre goleada

Mal começou o jogo, o Fortaleza teve o zagueiro Mancha expulso.

Enxergando mal, o pesadão Daronco viu Tinga fazendo a falta e amparou-se no VAR para desfazer o equívoco.

Esse foi o epicentro do sacolejo sofrido pelo Fortaleza diante do Botafogo.

Minutos depois do tremor, o alvinegro carioca abriu a contagem.

O Fortaleza perdeu-se na noite do sábado. Apesar do esforço dos jogadores para reverter a situação, tomou mais um gol nos descontos da primeira fase.

No segundo tempo, o Fortaleza só conseguiu piorar. A simples tarefa de tirar a bola do seu campo tornou-se uma impossibilidade.

O Botafogo serviu-se dos acontecimentos e, com apetite, encerrou a conta com mais três gols na fase final.

Explicar a razão da goleada pela expulsão de um jogador nos parece uma posição reducionista.

O 5 X 0 ficou feio.