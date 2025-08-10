Fortaleza sofre goleada
Confira a coluna deste domingo (10) do comentarista Wilton Bezerra
Mal começou o jogo, o Fortaleza teve o zagueiro Mancha expulso.
Enxergando mal, o pesadão Daronco viu Tinga fazendo a falta e amparou-se no VAR para desfazer o equívoco.
Esse foi o epicentro do sacolejo sofrido pelo Fortaleza diante do Botafogo.
Minutos depois do tremor, o alvinegro carioca abriu a contagem.
O Fortaleza perdeu-se na noite do sábado. Apesar do esforço dos jogadores para reverter a situação, tomou mais um gol nos descontos da primeira fase.
No segundo tempo, o Fortaleza só conseguiu piorar. A simples tarefa de tirar a bola do seu campo tornou-se uma impossibilidade.
O Botafogo serviu-se dos acontecimentos e, com apetite, encerrou a conta com mais três gols na fase final.
Explicar a razão da goleada pela expulsão de um jogador nos parece uma posição reducionista.
O 5 X 0 ficou feio.