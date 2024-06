Fortaleza rompe com série de empates na Série A

O primeiro tempo de Fortaleza e Atlhetico não deu bom jogo. Mas, deu vitória para o tricolor, com gol de Kusevic.

Excetuando-se os bons momentos de Hércules, pelo Fortaleza, a aridez de boas ideias dos setores de meio-campo contribuiu com isso.

Pontificando o trabalho de marcação, os goleiros João Ricardo e Bento foram poupados de trabalhar.

O segundo tempo foi melhor. Experimentando-se uma tentativa de jogo de trocações, a partida caminhou para uma ação mais ofensiva dos atleticanos.

Antes dos 20 minutos, Vojvoda já reforçou o leão, fazendo entrar Pochettino e Moisés.

Só que as alterações feitas por Cuca, no início, com Julimar e Di Yório, e depois, com Zapeli e Zé Victor, deram força ao Atlético.

Aos 30 minutos, na única e real chance de empatar com Erick, o time paranaense esbarrou em João Ricardo.

Para aproveitar a situação de contra-ataque, oferecida pelos avanços do adversário, o Fortaleza fez entrar Moisés e Lucero.

Aí, o que se viu foi um lado interessante da partida. O tricolor se sentiu mais sufocado pelos gols que perdeu do que pela pressão do Atlético.

Foram três oportunidades seguidas, com Moisés, e uma com Lucero.

No final, uma vitória das mais importantes e merecida. Por ser a primeira em casa e, depois, porque o Fortaleza foi a campo com um time profundamente alterado.