Fortaleza perde jogo e posição

Infelicidade e erro teve o Fortaleza no primeiro tempo para tomar dois gols do Vitória.

Tinga tentou atravessar um passe e possibilitou a jogada que redundou no primeiro gol de Alerrandro.

Isso deu lenha para a fogueira do time baiano.

Basta dizer que o zagueiro Edu, de cabeça, depois, com um leve peteleco, e Wagner Leonardo tiveram chances de ampliar.

O pior estava por vir. O "morrinho artilheiro" traiu João Ricardo ao receber bola tocada por Titi. Alerrandro aproveitou e fez o segundo do Vitória.

Ficou difícil para o Fortaleza ficar calmo com a situação.

O tricolor voltou para o segundo tempo com a entrada de Calebe. Atuação apagada.

O Vitória, a exemplo da primeira fase, ao perder a bola, voltava em bloco para marcar no seu campo.

Com a bola e pobre de boas ideias, o Fortaleza limitou-se a um número excessivo de cruzamentos na área do adversário.

Por pouco não toma gols de contra-ataques e João Ricardo ainda teve que fazer uma arrojada defesa.

Vojvoda tentou tirar a equipe do comportamento modorrento, fazendo várias modificações.

Kervin, de centroavante no lugar do Lucero, foi uma delas. As outras foram Martinez, Moisés e Pikachu. Resultado pífio.

Para não ficar zerado em termos de chances criadas, Pikachu desfrutou de uma única oportunidade. Arcanjo defendeu.

O Fortaleza, agora, é quinto colocado.