Fortaleza perda total

Na linguagem dos planos de seguros, o Fortaleza teve perda total.

Perdeu sua invencibilidade e a do goleiro Fernando Miguel. Não poderia ter sido pior.

As cinco vitórias seguidas obtidas pelo Fortaleza fizeram Vojvoda imaginar que pudesse levar o Botafogo de lavada.

Escalou dois volantes e mandou quatro para o ataque - Romarinho, Galhardo, Robson e Moisés.

Já havíamos dito que o Botafogo é um time meio anárquico, na formade jogar, mas que põe velocidade nas suas ações.

Foi assim que atacou o Fortaleza, aproveitou os erros tricolores e fez dois gols, através de Eduardo.

O mesmo Eduardo só não abriu a contagem antes porque Fernando Miguel impediu, com grande defesa.

Na segunda fase, Marçal marcou o terceiro (golaço) para o Botafogo, Robson perdeu um pênalti e, de cambulhada, o Fortaleza fez uma série de modificações.

Embora diminuindo com um gol de Moisés, o Leão do Pici jamais foi um resoluto como o Botafogo, na maior parte do jogo.

O rendimento do Fortaleza esteve muito longe da festa que a torcida fez.

Uma decepção.

