Fortaleza parte na frente na semi

Jogo bom no primeiro tempo vencido pelo Fortaleza, com gol de Bareiro.

Antes disso, o Ferroviário chegou com uma bela finalização de Jefinho, que o goleiro Breno defendeu.

Mas, importante que o gol de abertura de contagem para o leão pôs fogo no jogo.

Além da luta renhida por espaços, os dois criaram claras oportunidades.

Mena, pelo Ferroviário, teve duas chances. Breno, goleiro do tricolor, foi a barreira.

Bareiro perdeu ótima oportunidade e Mailton mandou um "limão" para Sivaldo realizar uma espetacular defesa.

Pena que, na segunda etapa, o jogo caísse de produção quase por completo.

E foi um golaço de Vitinho, fazendo o segundo do Fortaleza, que anunciou: "a luz apagou e o jogo sumiu".

Nem é preciso dizer que o show de alterações dos dois times só serviu para nublar as ideias.

Afora o gol, nada mais.

Luiz Fernando não fez uma boa estreia pelo Fortaleza, o mesmo acontecendo com Rodriguinho, que entrou no segundo tempo.

E viva a alegria do carná!

Até depois dele.