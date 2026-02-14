Fortaleza parte na frente na semi
Confira a coluna deste sábado (14) do comentarista Wilton Bezerra
Jogo bom no primeiro tempo vencido pelo Fortaleza, com gol de Bareiro.
Antes disso, o Ferroviário chegou com uma bela finalização de Jefinho, que o goleiro Breno defendeu.
Mas, importante que o gol de abertura de contagem para o leão pôs fogo no jogo.
Além da luta renhida por espaços, os dois criaram claras oportunidades.
Mena, pelo Ferroviário, teve duas chances. Breno, goleiro do tricolor, foi a barreira.
Bareiro perdeu ótima oportunidade e Mailton mandou um "limão" para Sivaldo realizar uma espetacular defesa.
Pena que, na segunda etapa, o jogo caísse de produção quase por completo.
E foi um golaço de Vitinho, fazendo o segundo do Fortaleza, que anunciou: "a luz apagou e o jogo sumiu".
Nem é preciso dizer que o show de alterações dos dois times só serviu para nublar as ideias.
Afora o gol, nada mais.
Luiz Fernando não fez uma boa estreia pelo Fortaleza, o mesmo acontecendo com Rodriguinho, que entrou no segundo tempo.
E viva a alegria do carná!
Até depois dele.