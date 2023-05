Fortaleza joga mal e perde

Como se não bastasse o bom futebol jogado, o Palmeiras se

beneficiou de um pênalti "Mandrake" de Caio sobre Roni, marcado no comecinho da partida.

Após escanteio, antes dos 20 minutos, Tabata fez o segundo gol Palmeirense, depois de um "tiroteio" contra o arco de Zé Ricardo, iniciado por uma cabeçada de Gustavo Gomes.

Com os dois gols tomados, o Fortaleza não conseguiu "ajustar as perplexidades" e o time paulista controlou o jogo.

Somente a ousadia individual de Romarinho, aqui e alí , ousava desafiar o poder de marcação do Palmeiras.

Na fase derradeira, as entradas de Calebe, Pochettino e Moisés, chegaram a criar um pouco mais de coragem no Leão.

O problema passou a ser a perda da bola, quando tentava atacar. Nem conseguia chegar na zona de tiro da defesa palmeirense e tinha problemas para segurar as investidas do Alviverde.

Rafael Veiga acertou uma bola na trave e os seguidos avanços do Palmeiras foram premiados com um golaço do garoto Richard. Deixou Tinga sentado.

A única chance real de gol para o Fortaleza se deu nos descontos, com Moisés. Finalizou mal, com a meta escancarada. De resto, algumas investidas sem resultado.

O placar de 3 x 0 complicou a situação para o segundo jogo no Castelão.

O time de Vojvoda não foi bem.

