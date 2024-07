Fortaleza finca bandeira no G-4

Que o público de Fortaleza e São Paulo, superior a 40 mil pagantes, mereceu um jogo de melhor qualidade é fato.

Que a torcida do leão tem merecido a campanha da equipe no brasileiro é, também, fato inquestionável.

O gol marcado logo no início da partida, através de Kayser, cobrando penalti, destrambelhou o São Paulo.

Só que o Fortaleza não tirou proveito disso. A equipe de Zubeldia deixou espaços entre suas linhas e a defesa bobeou, várias vezes.

O Fortaleza, de novo, teve o desperdício como entrave em várias manobras de ataque que poderiam terminar melhor.

João Ricardo só teve que fazer uma difícil defesa no primeiro tempo.

O problema é que, em termos de criatividade, os dois times ofereceram um rendimento precário.

No Fortaleza, pela disposição de defender e atacar, a melhor presença foi de Hércules. Britez, como sempre, seguro. No São Paulo, ninguém.

A segunda fase da partida reservou ao torcedor um jogo de qualidade ainda pior.

Incrível como as alterações no atacado não melhoraram nada nas equipes.

Absurda a saída de Hércules no Fortaleza. Foi a melhor figura da partida.

As duas bolas no travessão (uma para cada equipe) aconteceram por milagre.

Para completar, um gol de Moisés, mal anulado, sob a alegativa da arbitragem de que o atacante ajeitou a bola com o braço.

Não há dúvida de que o futebol arrastado dos times tem tudo a ver com a exaustão dos jogadores. Os sinais são visíveis.

O Fortaleza manteve a quarta posição, com a mesma pontuação do milionário time do Palmeiras, terceiro colocado.

Isso é que é luxo.