Fortaleza campeão no modo 'econômico'

Mais uma vez, Fortaleza e Ceará foram "econômicos" nos gols (unzinho para cada um), nas oportunidades criadas e no nível do futebol jogado.

O tricolor, num 3-5-2, em que os três zagueiros ainda tinham o apoio de um volante.

O Ceará num 4-3-3 metido a um tal de 4-2-3-1.

Na primeira etapa, como na segunda, foi um jogo mais favorável a quem defendeu mais do que atacou.

O fato é que os sistemas não se "dissolveram" em favor do bom funcionamento do jogo.

O Ceará teve, antes do gol de Luisão, uma arrancada para o gol do Fortaleza, destruída por incapacidade técnica no desfecho. Havia espaço.

Um gol para o Ceará, resultado de uma bola parada, e uma finalização de Pochettino, pelo Fortaleza, o baixo resumo do primeiro tempo.

Na fase derradeira, o Ceará realizou, aos 6 minutos, uma boa jogada com Matheuzinho (a única) e Melk, para uma bela finalização de Lucas Lima.

Aos 10, Luiz Fernando empatou para o Fortaleza, recebendo passe de Prior, que entrou no segundo tempo.

Depos disso, veio o mexe- mexe das modificações, seguido por um jogo mais físico, com jogadores trocando "amabilidades" de forma constante.

Tudo acabou em fumaça dos sinalizadores usados pelas torcidas.

Nas penalidades, mais um título para o Fortaleza.