Fortaleza amassa Juventude

Lucero foi logo marcando aos 2 minutos de jogo. Pegou de cabeça uma bola no meio do caminho, na cobrança de falta com Pochettino.

Com isso, o Fortaleza impôs mais o seu jogo e saiu com Ávila, Breno e Sasha perto de ampliar em três oportunidades.

E Pochettino ainda cobrou bem uma falta que Marcão defendeu.

Na segunda fase, aos 3 minutos, Lucero finalizou e a bola tocou na trave. Um aviso de fartura de gols no jogo.

E aí não teve jeito. Diante da inoperância do Juventude, o Fortaleza "lavou a égua".

Marinho (ou Breno Lopes ?), Pochettino (de bela feitura), Lucero e Calebe completaram o rosário de gols: 5 X 0.

Quanto ao Juventude, não foi visto incomodando o Fortaleza em seu campo de defesa.

Torcida do tricolor ficou feliz em ver de volta o bom futebol de Pochettino. Foi o destaque da partida.