Fechado na defesa, Fortaleza é derrotado na Argentina

O tão aguardado Racing x Fortaleza acabou sendo jogo de baixa qualidade.

Emoção, mesmo, somente nos minutos finais da partida.

Martinera acertou na trave de João Ricardo, aos 46 minutos. Lucca Prior perdeu a única oportunidade do Fortaleza a seguir.

Martinez, de bicicleta (voleio), fez um golaço aos 48 minutos para dar vitória ao Racing.

O maior problema do Fortaleza foi não ter a bola. Jogou com o propósito de arrancar o empate.

Nas poucas incursões ofensivas, o ataque tricolor foi de uma anemia profunda.

Marinho chutou uma única bola em direção ao gol do Racing (passou rente) e, a seguir, foi visto mais no chão do que em pé.

Nem para prender a bola os atacantes do tricolor tiveram utilidade.

Apesar de mais posse de bola e maior volume de jogo, o Racing teve atuação mixuruca.

Para valer, João Ricardo fez uma defesa difícil no primeiro tempo. A finalização foi de Degregorio, aos 10 minutos.

Armado na defensiva, o Fortaleza só conseguiu pouca posse da redonda quando os argentinos erraram os passe.

Com a derrota do Atlético de Bucaramanga para o Colo Colo, o tricolor do Pici logrou passar para as oitavas de final da Libertadores.