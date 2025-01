Estreia com derrota

Só podia dar vitória do Náutico. O aflito foi o Ceará.

Coloque-se uma alta dose de apatia no alvinegro e tudo estará explicado.

O Timbu nada mais fez do que se servir diante de um adversário cheio de defeitos.

Se Marlon, na defesa do Ceará, contribuiu com um bom repertório de erros, o meio-campo não articulou nada e o ataque não foi visto no jogo.

Condé até tentou consertar as coisas, colocando um terceiro zagueiro de miolo de área (Willian), mas foi mal sucedido.

Enquanto Keiller fez algumas defesas, Welerson, goleiro do Náutico, assistiu a partida.

Se o jogo ficou à feição de Patrick Allan, Buiu, Samuel Otosunya e, principalmente, Luiz Paulo, ala esquerdo, o Ceará só observou a procissão.

Diríamos que um gol de Paulo Sérgio e uma bola na trave com Patrick Allan foram um saldo modesto para o Náutico.

Em resumo, foi isso que se apurou do jogo. O resto é fumaça.

A derrota, com má atuação, não constava na agenda da torcida do Ceará.

Foi mal pra….