O Ceará venceu o Avaí e está há dois pontos do quarto colocado da série B. Mas, não se iludam, nada é pior do que depender de resultado dos outros.

O futebol do primeiro tempo foi uma tristeza. E, segundo Vinícius de Morais, tristeza só se presta para fazer um samba bom.

Juntaram-se a esterilidade do Ceará e a fragilidade do Avaí. O alvinegro, com posse de bola e total ausência de ideias.

Nem mesmo as jogadas de arrasto de Saulo e Pulga. Pelo miolo do ataque, Aylon e Recalde completamente improdutivos.

O jogo, ainda bem, redimiu-se na segunda fase, por conta do Ceará. A boa presença de Mugni aliada à uma nova disposição para encurralar o Avaí foram preponderantes.

Com 26 minutos, a coisa se resolveu com gols de Pulga e Mugni.

O segundo tento, em bela trama de contra-ataque urdida por Saulo e Mugni.

Não há como deixar de destacar o que representa a presença de Pulga no time do Ceará. Com o gol marcado, assumiu a artilharia da série B.

Esperança acesa.