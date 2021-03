Espanholização à Cearense

No futebol da Espanha as águas só correm mais para os rios de Barcelona e Real Madrid, com pequenos riachos permitidos ao Atlético de Madrid, o que gerou o termo “espanholização”

Barcelona e Real são duas super potências espanholas respeitadas mundialmente, que marcam uma distância quilométrica para os demais participantes do certame espanhol.

Essa condição hegemônica, antes de ser celebrada como exemplo de grandeza, se tornou um problema por apontar uma desigualdade desinteressante para qualquer disputa.

A concentração de riqueza e poder para poucos, carrega o perigo do esvaziamento o que não é bom para negócio chamado futebol.

No futebol cearense, Ceará e Fortaleza estão sempre decidindo o nosso campeonato estadual.

Fica cada vez mais distante o tempo em que o Ferroviário, America, Calouros do Ar e Getilândia abiscoitoram um título, sem se falar na incrível história de quatro campeões em uma temporada.

Nem a FCF, tampouco os clubes, se debruçam em cima de soluções para tirar o nosso “manjadinho” certame estadual do caminho da insolvência.

Com a decisão tomada de não participarem do primeiro turno, Ceará e Fortaleza vão utilizar a segunda fase da competição como espaço de preparação para competições de maior importância.

As formações principais, a não ser no momento do clássico maior, não irão a campo com a justificativa derivada do cansaço dos jogadores, exauridos pelo estúpido calendário esportivo.

O Ferroviário ganhou tudo este ano (Taça Fares Lopes e primeiro turno do cearense) e começou vencendo bem o Ceará na segunda etapa do campeonato, bem que poderia encarar a oportunidade para alterar o repetido cenário.

Ainda assim, pela disparidade técnica e econômica imposta pelas locomotivas, não é difícil acertar o bicho que vai dar na final.

Ceará e Fortaleza são, com um tempêro bem regional, dublês de Real Madrid e Barcelona.

É a “espanholazização” à cearense.