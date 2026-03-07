ENFIM, A CRÔNICA POSSIVEL
Leia a coluna de Wilton Bezerra deste sábado (07)
Como sofro para escrever. Saio do computador e começo a batucar (com um dedo só) as letras no celular.
Aprendi a escrever ruminando antes sobre o assunto. O conteúdo tem sido mais o futebol.
Vez por outra, um leitor me esculacha por achar que saindo do futebol não digo nada que se aproveite. Claro que discordo.
Consegui cometer três livros com crônicas sobre variados assuntos. Vendi todos, com um pé nas costas.
Já deu para perceber que estou enrolando. Não entro em pânico quando não encontro assunto, por entender que isso é normal.
Sem que tenha escorrido nenhuma gota de sangue, terminei a crônica.
Até a falta de assunto acaba sendo assunto.
Como disse Sêneca, "o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário".
Essa nossa vida de bailarino é fogo.