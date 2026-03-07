Diário do Nordeste
ENFIM, A CRÔNICA POSSIVEL

Leia a coluna de Wilton Bezerra deste sábado (07)

Escrito por
Wilton Bezerra wilton.bezerra@svm.com.br
Wilton Bezerra
Legenda: A dificuldade em escrever, inclusive sobre nada, pode dizer tudo.
Foto: Reprodução da internet

Como sofro para escrever. Saio do computador e começo a batucar (com um dedo só) as letras no celular.

Aprendi a escrever ruminando antes sobre o assunto. O conteúdo tem sido mais o futebol.

Vez por outra, um leitor me esculacha por achar que saindo do futebol não digo nada que se aproveite. Claro que discordo.

Consegui cometer três livros com crônicas sobre variados assuntos. Vendi todos, com um pé nas costas.

Já deu para perceber que estou enrolando. Não entro em pânico quando não encontro assunto, por entender que isso é normal.

Sem que tenha escorrido nenhuma gota de sangue,  terminei a crônica. 

Até a falta de assunto acaba sendo assunto. 

Como disse Sêneca, "o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário".

Essa nossa vida de bailarino é fogo.