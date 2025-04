Empate na estreia

No estilo dos grandes mestres do passe, Dieguinho enfiou a bola entre dois zagueiros do Bragantino para Pedro Raul abrir a contagem.

Poucos minutos depois, o zagueiro Marlon pegou um escanteio cobrado por Mugni e fez o segundo gol alvinegro.

Com a vantagem de 2 x 0 antes de 25 minutos imaginou-se: “essa está no papo do Ceará”.

O ruim para os comandados de Condé é que Capixaba, Matheus, Vinicinho, Sasha e Jhon Jhon, pelo Bragantino, resolveram entrar no jogo.

Bruno Ferreira teve as luvas esquentadas duas vezes, mas não impediu que Laquintana diminuisse para o Braga aos 46 minutos de jogo.

Na segunda etapa, o time paulista apenas deu continuidade ao que ensaiou a partir de meia hora da fase primeira.

O Ceará foi encurralado e Pedro Raul, no ataque, ficou a quilômetros do resto do time.

E tome jogo somente no campo do alvinegro. Diga-se que, numa única investida para o campo do Braga, Pedro Raul jogou em cima de Cleiton.

Enquanto o time de Bragança aumentou o seu potencial com as entradas de Mosquera (deu trabalho a defesa alvinegra) e Lucas Barbosa, não se pode dizer que o Ceará “reforçou” seu onze com Rafael Ramos, Aylon e Rômulo.

Aos 47 minutos, numa bela trama de ataque, Ramires empatou para o Bragantino.

Aos 48 minutos, Bruno Ferreira faz monumental defesa em cabeçada de Sasha e impede que Ceará inicie o campeonato brasileiro com uma derrota.

Capixaba, pelo Bragantino, e Bruno Ferreira, pelo Ceará, os gigantes do jogo.