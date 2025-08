EMPATE, JOGO E FESTA DO PÚBLICO

O Ceará tomou os cuidados exigidos para um jogo contra o Flamengo.

Linhas baixas, para tirar do rubro-negro a intensidade de suas jogadas.



Pode-se dizer que deu certo. Não se viu um Flamengo arrasador como se esperava.

O Ceará veio a tomar o gol de Arrascaeta aos 36 minutos. Até aí, sem maiores sofrimentos.



Os contragolpes alvinegros imaginados é que foram poucos: duas cutucadas com Pedro Henrique.

Na fase derradeira, o Ceará mudou sua postura e ganhou coragem para encarar o Flamengo.



As entradas de Mugni, Aylon e Sobral se mostraram positivas.

Além de não ser tão incomodado pelo rubro-negro carioca, meteu bola na trave e, logo depois, empatou com Pedro Raul.



Nos minutos finais, a equipe de Condé até fustigou o Flamengo no seu campo.

57 mil pagantes fizeram festa nas arquibancadas e saíram satisfeitos.

Mais um resultado expressivo do alvinegro contra um gigante da competição.