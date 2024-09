Eficiência do Corinthians dobra o Fortaleza

O Fortaleza foi para o jogo com a urgência de fazer o placar, de preferência, com folga.

Normal. Tinha que pensar assim, com relação ao segundo jogo em São Paulo.

Só que o Corinthians, com coração, pernas e um 4-4-2 eficiente, encarou o tricolor.

Sentiu-se como se estivesse em Itaquera.

Com Talles Magno e Yuri Magno, na frente, e projeção permanente de Igor Coronado, o time mosqueteiro acabou vencendo o jogo.

Ryan, Charles e Bidon não permitiram que Sasha, Hércules e Pochettino tivessem supremacia no meio- campo.

Com isso, a ação ofensiva do tricolor se reduziu a uma chance real, com Lucero (a bola bateu em Cacá), e uma finalização no alvo de Pochettino.

Igor Coronado, o melhor do jogo, marcou um golaço aos 38 minutos, determinando a vantagem do primeiro tempo.

No segundo tempo o Fortaleza foi pra cima do Corinthians, na base da valentona.

Desnorteado, abriu a guarda e deixou de tomar um placar contundente.

Somente o atacante Talles Magno deixou de marcar em duas oportunidades claras para o Corinthians.

Marinho, Rosseto e Pedro Augusto foram convocados por Vojvoda, para salvar a situação. Nada feito.

Eficiente, o Corinthians controlou o jogo e, tirando a bola do Fortaleza, deixou o adversário perdido.

Aos 44 minutos, para deixar uma vantagem ajustada ao seu melhor futebol, o Corinthians marcou, com Yuri Alberto seu segundo gol.

Difícil reverter essa parada na casa corintiana.