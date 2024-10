Digressões

A dicotomia esquerda e direita é de uma inatualidade absurda. Nada mais parecido com "a mais antiga das profissões" do que a política atual.

Autoengano é quando, diante do espelho, olhamos para as rugas no nosso pescoço e deixamos escapar o comentário: "Já não se faz espelhos como antigamente".

O sujeito tem um bom emprego, saldo no banco, uma bela casa, esposa e filhos maravilhosos, mas se pergunta: será que a vida é só isso?

Sem a possibilidade de ser jogador de futebol, se eu tivesse escolhido outra profissão, que não fosse a de cronista esportivo, teria morrido de tédio. Eu me conheço.

Com nove balas no corpo, Mussolini foi arrastado para uma praça de Milão e pendurado nas vigas de um posto de gasolina. Os ditadores terminavam assim.

Tomo vários comprimidos, há tanto tempo, que já não sei para que servem.

Não é possível que não exista um castigo grande para quem maltrata os pobres.

A política, entre outras coisas, revela como são abjetos certos seres humanos.

Por desespero econômico, tem gente que vira bicho perigoso.

