Deu ruim, Ceará

O Atlético veio à procura de um empate. O Galo não anda cantando alto.

Fez um rolo com defesores e meio-campistas, que chamou de esquema tático.

O Ceará jogou com suas linhas adiantadas e das três chegadas no ataque acertou uma bola na trave, com Willian Machado.

Melhor que o Atlético, o alvinegro não acelerou no movimento de jogo. A bola do meio-campo para o ataque saiu "mascada" e ajudou a partida a cair em qualidade.

Na fase segunda fase, Cuca lançou mão de Hulk. Ao acertar uma bola na trave, o atacante acordou um pouco mais o time.

Nada que tirasse do Ceará a razão para jogar melhor.

O jogo desceu a ladeira de tal forma que as ações ficaram ruins de lado a lado.

Quando o Ceará colocou Lelê e Rômulo em campo, nos lugares de Pedro Raul e Pedro Henrique, tomou o gol de Rony, poucos minutos depois.

As mexidas feitas por Condé, posteriormente, serviram apenas para dar uma forcinha, a mais nos minutos finais do jogo.

Tudo se resumiu às duas finalizações de Rômulo e Aylon. E nada mais.