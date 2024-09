Deu Corinthians, de novo

Distribuídos em campo, de maneira semelhante, Corinthians e Fortaleza fizeram um primeiro tempo insosso. Uma chance de gol para cada lado. Um time alijando o outro na marcação. Havia uma preocupação em não ceder espaços para contra-ataque. O jogo ficou chato e equilibrado.

Para a segunda etapa, Vojvoda entendeu que precisava mudar atitude do time e jogadores. Fez entrar Breno Lopes, Rossetto e Calebe. O plano passou a ser dois jogadores pelas extremas e dois enfiados. Breno Lopes botou logo o goleiro Hugo, do Corinthians, para trabalhar.

Logo a seguir, o pecado mortal cometido por Kaiser ao perder, com o gol à sua mercê, a chance para o Fortaleza abrir contagem. E esse tipo de pecado só se paga com o inferno da derrota. E não demorou. Em 13 minutos, o Corinthians golpeou duas vezes o Fortaleza, com Romero e Coronado. Foi um nocaute duro e rápido.

Fim de papo para o tricolor na Sul-Americana. O Corinthians ainda marcou o terceiro, para fechar cinco no agregado. Agora, o leão só tem uma competição a disputar: o campeonato brasileiro, onde faz bonita campanha.