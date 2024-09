Derrota do Tricolor no Engenhão

O Fortaleza perdeu o jogo e a liderança do Brasileirão para o melhor time da competição, o Botafogo.

A intensidade do futebol alvinegro e a permanente rapidez em suas ações asfixia o adversário.

Diga-se que o Fortaleza não deixou barato. Defendeu-se bem e exigiu tudo que o Botafogo tem na sacola.

Ora, ao ter a maior posse de bola e o controle do jogo, deixou o Fortaleza limitado na sua força de ataque.

Na primeira fase, se o Breno Lopes tivesse um pouco mais de arrojo, poderia ter aproveitado uma jogada de contra-ataque engendrada por Moisés.

A arbitragem ainda achou um pênalti contra o Fortaleza, no finalzinho da primeira etapa. Marcação anulada pelo VAR.

Na segunda fase, o Fortaleza deu continuidade à sua jornada de resistência.

O Botafogo, pelo seu maior esforço em busca de uma vitória, acabou abrindo a contagem, com Igor Jesus, aos 27 minutos.

Vojvoda poderia ter reforçado o meio-campo, tirando gente do ataque.

Resolveu, num esforço final, tentar o empate. Tomou um contra-ataque e levou o segundo gol de Igor Jesus, aos 45 minutos.

O placar ficou do tamanho do melhor futebol do Botafogo.