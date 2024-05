Delinquencia e inveja

Vamos falar inicialmente da delinquência.

Nunca se pronunciou tanto essa palavra. Esse ato tem mostruário rico.

O delinquente já nasce feito ou é resultado da ocasião? Já nasce feito, há quem assegure.

Ouvi uma sustentação de que a delinquência não surge da necessidade. É consequência do desejo.

O desejo de ter o que o outro tem. Viver a vida do outro.

O fato de se ter mais delinquentes pobres na cadeia resulta do rico delinquente poder pagar as altas bancas de de advogados.

O delinquente existe de todo jeito e cor.

Quem se dá bem com a delinquência é a inveja.

Por falar nisso, leio numa crônica de Nelson Mota que atravessamos a era da inveja.

Num tempo de sociedade das aparências, do exibicionismo, da ostentação, do desperdício e do consumismo desenfreado, as multidões idiotizadas são movidas pela inveja, pelo desejo.

A serpente é o símbolo da inveja. Pica, de preferência, quem está por perto.

Como disse Roberto Campos: "A inveja é o mau hálito da alma".

Que nos livremos de tanto mal.

